МВД назвало информацию о заложниках «не соответствующей действительности»

Информация СМИ об инциденте с незаконным удержанием людей в одной из квартир по улице Симоновский Вал в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

По данным полиции, в ночь на 23 июля в московскую квартиру, которую арендуют три уроженки одной из стран ближнего зарубежья, пришли двое мужчин с двумя несовершеннолетними сыновьями. Мужчина потребовали у женщин деньги, которые им якобы задолжал их знакомый, который раньше жил в этой квартире.

В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники с детьми заперлись внутри.

Полиция совместно с Росгвардией задержала мужчин. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту ведется проверка.

Ранее о том, что мужчины с ножами взяли в заложники двоих детей в кварте на юге столицы сообщили без указания источников информации РЕН ТВ и «телеканал 360». ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах уточнял, что полиция уже проверяет данную информацию.



