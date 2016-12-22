СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью

Следователи задержали мужчину, который вечером 22 июля катал на реке Бузан под Астраханью девятерых детей, трое из которых погибли при переворачивании плавательного средства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СКР по региону.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно предварительным данным, это был местный житель 1991 года рождения, который находился под воздействием наркотиков. Он взял у знакомого лодку типа «Южанка», чтобы переправить детей на другой берег реки Бузан в районе села Калинино Володарского района области. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр и лодка опрокинулась, а дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, а трое детей 2004, 2008 и 2010 годов рождения утонули.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, криминалисты, МЧС и УМВД России по Астраханской области.

Ранее СК сообщал о том, что в районе села Калинино перевернулась лодка с девятью детьми, трое из которых погибли. Тело одной девочки уже нашли. Тела двух других детей унесло течением.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).