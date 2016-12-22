ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,14 62,50 EUR Нал. 75,14 73,26 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7404,30 -8,20 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью
Лента новостей
Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22 июл, 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 22 июл, 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 22 июл, 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 22 июл, 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 22 июл, 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 22 июл, 21:02, Политика Фарион напомнила хорватам об их украинских корнях 22 июл, 20:49, Политика Эксперты оценили число рабов в современной России 22 июл, 20:02, Общество WP назвала имя финансировавшего Бутину российского миллиардера 22 июл, 19:55, Политика В Армении опровергли пересмотр статуса российских пограничников в стране 22 июл, 19:22, Политика Синоптики пообещали возвращение «жаркого лета» в Москву через неделю 22 июл, 18:56, Общество Авария лишила Себастьяна Феттеля лидерства в чемпионате мира «Формулы-1» 22 июл, 18:34, Спорт Помпео заявил Лаврову о нарушениях Россией договоренностей по Сирии 22 июл, 18:26, Политика «Роскосмос» рассказал об аресте сотрудника ЦНИИмаша после обысков ФСБ 22 июл, 18:19, Общество ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тыс. заключенных 22 июл, 18:10, Общество СМИ назвали срок возможной выдачи Эквадором Ассанджа 22 июл, 17:48, Общество Смертник совершил самоподрыв в аэропорту Кабула после прибытия Дустума 22 июл, 17:10, Общество
СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью
Общество, 01:45
0
СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью

Следователи задержали мужчину, который вечером 22 июля катал на реке Бузан под Астраханью девятерых детей, трое из которых погибли при переворачивании плавательного средства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СКР по региону.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно предварительным данным, это был местный житель 1991 года рождения, который находился под воздействием наркотиков. Он взял у знакомого лодку типа «Южанка», чтобы переправить детей на другой берег реки Бузан в районе села Калинино Володарского района области. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр и лодка опрокинулась, а дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, а трое детей 2004, 2008 и 2010 годов рождения утонули.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, криминалисты, МЧС и УМВД России по Астраханской области.

Ранее СК сообщал о том, что в районе села Калинино перевернулась лодка с девятью детьми, трое из которых погибли. Тело одной девочки уже нашли. Тела двух других детей унесло течением.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Теги: Астраханская область , Следственный комитет России , лодка , дети
Главное
Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России Политика
Материалы по теме
Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка Общество
В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter