МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

В воскресенье в Москве пройдет гроза, предупреждают синоптики и МЧС. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/c, поэтому оставлять машины под деревьями может быть опасно

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве до вечера 22 июля ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

По словам собеседника РБК, ожидаются порывы ветра скоростью до 15 м/с. В ведомстве посоветовали не находиться в это время у водоемов и воздержаться от управления автотранспортом, так как вспышки молний могут ослепить водителей. Кроме того, рекомендуется избегать нахождения у рекламных щитов и шатких конструкций.

Днем ранее спасатели также предупреждали жителей столицы о сильном ветре и грозе. В Московской области было выпущено такое же предупреждение и объявлен желтый уровень погодной опасности.

«Столичный регион в воскресенье, 22 июля, оказался во власти малоактивного атмосферного фронта, который подошел к нам с юга — это его облачные поля весь день закрывают небо над Москвой-рекой», — пояснила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Однако, по ее словам, лучи солнца иногда пробиваются сквозь облака и нагревают воздух, из-за чего в небе над столицей ​ растут шапки мощных кучевых облаков.

«В конце дня местами по Москве прошумят грозовые дожди. Как правило, грозы сопровождаются резким порывистым ветром, который может усиливаться до 18 м/с. В начале ночи эта грозовая облачность начнет растекаться, и сильных ливней ждать не стоит», — сообщила она РБК.

К понедельнику, 23 июля, погода практически не изменится. «В первый день рабочей недели характер погоды изменится мало: из-за близости фронтального раздела погода ожидается облачная, во второй половине с дождями и раскатами грома. Температурный режим укладывается в рамки нормы: ночью в Москве +19°С, в дневные часы до +25°С», — сказала Волосюк.