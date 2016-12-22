В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве
Общество, 20:04
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В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве
Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столице в ближайшие 1–2 часа, сообщается на сайте главного управления МЧС по Москве.
В ведомстве рассказали, что скорость ветра будет достигать 15 м/с и посоветовали обходить рекламные щиты и ненадежные постройки и не прятаться от непогоды под деревьями. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления продлятся до 23:00.выпустило управление МЧС по Московской области. Из-за непогоды в воскресенье, 22 июля, в Московском регионе был объявлен желтый уровень опасности.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил РБК, что 21–22 июля в столице возможны кратковременные дожди. При этом температура воздуха может подняться до 30 градусов.