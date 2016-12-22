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Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен
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Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен
Политика, 16:09
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Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен

Европарламент вслед за властями Франции решил заморозить дотации партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»). Об этом сообщает Le Journal du dimanche.

Деньги были заморожены по подозрению в расхищении посредством фиктивного трудоустройства. Предполагаемый ущерб, нанесенный таким образом, оценивается предварительно в €7 млн.

До этого, 8 июля, суд Парижа принял решение о заморозке господдержки «Национального собрания» в размере €2 млн (около годового бюджета партии) в связи с делом об ее растрате. Как прокомментировала ситуацию сама Ле Пен, средства заблокировали на основе закона, который имеет отношение к конфискации прибыли от наркотиков. По ее словам, из-за заморозки субсидий партия потеряла возможность выпускать листовки и брошюры и не сможет платить зарплату своему техническому персоналу уже в августе. Ле Пен отметила, что это может привести к ликвидации «Национального объединения» уже осенью.


 

Теги: Марин Ле Пен , Европарламент , заморозка счетов
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