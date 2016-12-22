Ле Пен допустила ликвидацию своей партии из-за отказа в господдержке

Французская правая оппозиционная партия «Национальное объединение» (ранее — «Национальный фронт») может исчезнуть в августе 2018 года из-за решения суда о блокировке государственного финансирования в €2 млн, заявила ее глава Марин Ле Пен в эфире BFMTV.

Соответствующее решение, которое, по словам Ле Пен, было принято на основе статьи, позволяющей конфисковать прибыль от наркотиков, привело к аресту полученных партией государственных дотаций по делу об их растрате. «Это решение приведет к смерти «Национального объединения» к концу августа, так как после того, как мы заплатим нашим сотрудникам в конце июля, нам нечем будет платить в конце августа», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что отныне ее партия не может напечатать «ни единой листовки и брошюры». В своем Twitter Ле Пен написала, что суд своим решением также нарушил принцип презумпции невиновности.

Ле Пен обвиняют в растрате средств Европарламента через выплаты своим помощникам и обязал вернуть €320 тыс. Кроме того, сообщает Le Monde, по мнению суда, растраты велись также с помощью фиктивного трудоустройства. В качестве обеспечительных мер был арестован практически годовой бюджет партии.