Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщает SANA и МИД Южной Осетии.
По данным Сирийского государственного агентства, документ подписали главы МИД Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев.
Соглашение «подчеркивает заинтересованность двух стран в активизации двусторонних отношений», пишет агентство, отмечая, что ожидается также подписание еще ряда двусторонних соглашений.
Муаллем заявил, что признание Южной Осетии «глубоко продуманный» шаг властей Сирии. По его словам, Дамаск планирует развивать с республикой отношения «на принципах взаимного уважения и равноправия».
Глава МИД Южной Осетии выразил благодарность от имени руководства республики в связи с признанием государства. По его словам, Южная Осетия будет развивать с Сирией отношения в области экономики, политики и культуры.
Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в конце мая. Ожидается, что в обеих республиках вскоре появятся посольства Дамаска. Цхинвал, в свою очередь, заявил, что рассмотрит вопрос об открытии своего посольства в Дамаске.