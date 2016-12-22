Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщает SANA и МИД Южной Осетии.

По данным Сирийского государственного агентства, документ подписали главы МИД Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев.

Соглашение «подчеркивает заинтересованность двух стран в активизации двусторонних отношений», пишет агентство, отмечая, что ожидается также подписание еще ряда двусторонних соглашений. ​

Муаллем заявил, что признание Южной Осетии «глубоко продуманный» шаг властей Сирии. По его словам, Дамаск планирует развивать с республикой отношения «на принципах взаимного уважения и равноправия».

​Глава МИД Южной Осетии выразил благодарность от имени руководства республики в связи с признанием государства. По его словам, Южная Осетия будет развивать с Сирией отношения в области экономики, политики и культуры.

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в конце мая. Ожидается, что в обеих республиках вскоре появятся посольства Дамаска. Цхинвал, в свою очередь, заявил, что рассмотрит вопрос об открытии своего посольства в Дамаске.