Забаррикадировавшийся в супермаркете США мужчина убил женщину

Забаррикадировавшийся мужчина в супермаркете Trader Joe's в Лос-Анджелесе убил женщину. Об этом сообщает мэр города Эрик Гарсетти, передает CNN.



По его словам, он не знает, как погибла женщина, а также не назвал ее имени. Подозреваемый был ранен в руку. В своем Twitter полиция написала, что мужчина вышел их магазина. Его попросили самого себя заковать в наручники. После этого он был задержан.



По словам шерифа полиции, в магазине было 40 человек, когда туда вошел вооруженный мужчина. Подозреваемому 28 лет.



В воскресенье, 22 июля, сообщалось, что подозреваемый, уходя от погони, забаррикадировался в супермаркете. По словам полицейских, до этого он застрелил свою бабушку и женщину. Затем он посадил в машину еще одну раненную и хотел скрыться с места стрельбы, но его начали преследовать полицейские. Подозреваемый врезался в столб, вышел из машины, стреляя в правоохранителей, а затем зашел в супермаркет и захватил заложников.

Сотрудники американских правоохранительных органов сообщили, что мужчина стрелял в свою бабушку семь раз. Она была госпитализирована. Также в больницу была доставлена 20-летняя женщина, которая находилась в машине подозреваемого.