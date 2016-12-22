Боксер Гассиев пообещал стать сильнее после поражения от украинца Усика

Российский боксер Мурат Гассиев признал безоговорочную победу украинца Александра Усика в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии, передает ТАСС.

«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши с замечательно проделанной работой. Саша показал, что мне есть над чем работать, чувствуется разница, что у него огромная любительская школа. Я же увидел свои слабые стороны, буду работать дальше и вернусь намного сильнее», — заявил россиянин.

По словам Гассиева, украинский боксер выполнил свою работу намного лучше. «Ты можешь готовиться к одному, а на ринге будет другое», — считает россиянин.

Он отметил, что старался выполнять указания тренера, но ничего не вышло. «Сегодня был не мой день», — сказал Гассиев, добавив, что Усик одержал безоговорочную победу.

Бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоялся в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве в ночь на 22 июля. Украинец одержал победу в финале Всемирной боксерской суперсерии единогласным решением судей. Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив у себя пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC. Также украинский боксер получил Кубок Мохаммеда Али и призовые в размере $10 млн.