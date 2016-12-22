Директор театра Вахтангова сообщил о состоянии госпитализированного Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш, который был госпитализирован после отдыха в Италии, отправится в понедельник, 23 июля, из больницы в санаторий «Барвиха» в Московской области для полного восстановления. Об этом ТАСС рассказал директор театра Вахтангова Кирилл Крок.
По его словам, Этуш сейчас чувствует себя нормально и после 10-дневного пребывания в больнице будет выписан.
Крок отметил, что в санатории 96-летний артист пробудет три недели.
Владимир Этуш прервал свой отдых в Италии и отправился на обследование врачей 13 июля. «Владимиру Абрамовичу стало нехорошо на отдыхе, поэтому они с женой вернулись и сразу поехали в клинику. С учетом возраста, болячек, его лечащий врач, которая наблюдает за его здоровьем больше десяти лет, рекомендовала ему остаться в клинике», — рассказал тогда Крок.