Уходивший от погони мужчина забаррикадировался в магазине с людьми в США

Вооруженный мужчина, который уходил на машине от полицейской погони в Лос-Анджелесе, штата Калифорния, забаррикадировался в супермаркете Trader Joe's, где находятся посетители и сотрудники магазина, сообщает CNN.
По данным телеканала, мужчина в ходе погони врезался в столб, после чего выскочил из машины и открыл огонь по сотрудникам полиции. Они в свою очередь открыли ответный огонь. В полиции не смогли ответить, удалось ли ранить злоумышленника.
Кроме того, в полиции пока не знаю точное число людей, находящихся в супермаркете, где забаррикадировался мужчина после перестрелки с полицейскими. CNN отмечает, что нескольким посетителям магазина удалось выбраться.
В настоящее время у здания магазина находятся сотни полицейских, пожарных и сотрудников спецслужб. Также к месту происшествия прибыли спецназовцы. Стражи правопорядка пытаются вести переговоры с вооруженным мужчиной.