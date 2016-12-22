Три человека погибли в результате стрельбы в Лос-Анджелесе

Три человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает CBS со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в районе Уэстлейк.
По данным правоохранителей, двое вооруженных людей прибыли к дому, где компания из примерно 10 человек отмечала День независимости США, и открыли огонь. Отмечается, что этому предшествовала словесная перепалка.
Преступники скрылись, полиция ведет их поиски. На месте происшествия обнаружены тела мужчины и женщины, которым было по 20 лет. Четыре человека были доставлены в больницу, один из них позднее скончался. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.
Ранее сегодня полиция сообщила о том, что по меньшей мере четыре человека получили ранения при перестрелке в Бруклине в ходе празднования Дня независимости США. Все пострадавшие получили ранения в ноги: это трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет и 19-летняя девушка.