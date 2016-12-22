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Вертолет упал недалеко от пересечения границ Норвегии, Финляндии и Швеции
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Вертолет упал недалеко от пересечения границ Норвегии, Финляндии и Швеции
Общество, 01:08
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Вертолет упал недалеко от пересечения границ Норвегии, Финляндии и Швеции

Один человек погиб в результате падения норвежского вертолета возле деревни Кильписъярви, расположенной на севере Финляндии. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

По ее данным, на борту находились два гражданина Норвегии. Второй человек получил ранения. На место происшествия вылетели два спасательных норвежских вертолета. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего в Норвегию.

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В настоящее время о причинах аварии правоохранительные органы не сообщают. Финские полицейские намерены провести на месте инцидента следственные действия. Кроме них на месте падения вертолета работают пограничники Норвегии и Финляндии.​

Деревня Кильписъярви находится в 9 км от пересечения границ Финляндии, Норвегии и Швеции, на берегу одноименного озера.

Теги: падение вертолета , Финляндия , Норвегия , Швеция
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