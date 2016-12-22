Вертолет рухнул на жилой дом в США

Вертолет упал на жилой дом в Уильямсбурге, штат Вирджиния, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, передает CBS со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, при падении вертолета погиб один человек, находящийся в здании. На видеозаписи с места инцидента видно, что здание получило серьезные повреждения. После крушения вертолета дом загорелся, пожарные вели борьбу с огнем в течение нескольких часов.

При этом о числе находившихся внутри дома и на борту вертолета не сообщается. Также не уточняется был ли вертолет гражданским или военным.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия аварии. На фотография с места происшествия видно, как медики увозят одного человека на носилках.​