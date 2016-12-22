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NYT узнала о секретной записи беседы Трампа по выкупу для модели Playboy
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NYT узнала о секретной записи беседы Трампа по выкупу для модели Playboy
Политика, 04:12
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NYT узнала о секретной записи беседы Трампа по выкупу для модели Playboy
После обысков у адвоката Майкла Коэна сотрудники ФБР нашли аудиозапись разговора с участием Дональда Трампа. По информации NYT, речь шла о выкупе для экс-модели Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что имела роман с Трампом
Майкл Коэн (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Бывший личный адвокат президента Трампа Майкл Коэн вел в тайне от своего клиента аудиозапись разговора с ним по поводу платежей бывшей модели Playboy Карен Макдугал, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники. О том, что такая запись существует, сообщает также агентство Reuters.

Разговор состоялся за два месяца до выборов президента США. Его запись была изъята ФБР в ходе обыска в офисе Коэна. Министерство юстиции расследует участие юриста в выплатах женщинам, чтобы избежать негативных новостей перед выборами в 2016 году.

При этом следствие интересует источники средств: если окажется, что выплаты производились из избирательного фонда, то это будет нарушением закона.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани подтвердил изданию существование записи, на которой Трамп обсуждает платежи лично с Коэном. Джулиани уточнил, что запись длится менее двух минут, Трамп не знал, что его записывают, однако президент не сделал ничего плохого.

Запись обрывается, по рассказу трех знакомых с ней людей, и непонятно, чем закончилось обсуждение. Джулиани уточнил, что мужчины обсуждали платеж Макдугал отдельно от платежа изданию National Enquirer, которое должно было опубликовать историю Макдугал.

По словам экс-модели, ее роман с Трампом длился почти год в 2006 году, вскоре после того, как жена Трампа Мелания родила сына.

Макдугал продала свою историю за $150 тыс. изданию National Enquirer в течение последних месяцев президентской кампании, но таблоид купил, но так и не опубликовал ее.

В апреле 2018 года Макдугал урегулировала спор с компанией American Media Inc, которая издает таблоид National Enquirer, после чего получила право открыто рассказывать о связи с Дональдом Трампом. «Я рада, что достигла соглашения с AMI (American Media Inc) на моих условиях, и это возвращает мне права на историю моей жизни и освобождает меня от этого контракта, который я подписала два года назад, будучи в заблуждении», — заявила она тогда.

В январе WSJ сообщал, что за месяц до выборов президента США в ноябре 2016 года Коэн договорился также о выплате бывшей порноактрисе ​Стефани Клиффорд $130 тыс. в рамках соглашения о неразглашении информации о предположительной интимной связи с Трампом.

Представители Трампа выплату каких-либо средств за молчание об интимных связях категорически отрицали.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Майкл Коэн , адвокат , Дональд Трамп
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