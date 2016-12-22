Посол рассказал о помощи России Катару в организации ЧМ-2022

Власти и профильные ведомства России консультируют Катар по вопросам проведения чемпионата мира, который пройдет там в 2022 году, рассказал российский посол Нурмахмад Холов агентству ТАСС.

«Работа идет интенсивно и плотно. Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов», — заявил он.

Посол отметил, что в течении нынешнего года, МВД России и Катара наладили контакты по вопросам обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Холов предположил, что из-за ЧМ можно ожидать учащения контактов между российскими и катарскими спецслужбами.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Следующий чемпионат примет Катар, он станет первым в истории мундиалем, который проведут зимой — с 21 ноября по 18 декабря. Такое решение было принято для безопасности игроков и зрителей, поскольку летом температура воздуха в Катаре понимается до 50 градусов.