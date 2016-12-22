В воскресенье в Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В воскресенье, 22 июля, в Московском регионе пройдут дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром, объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно классификации на сайте ведомства, желтый уровень означает, что «погода потенциально опасна». В главном управлении МЧС по Подмосковью предупредили, что дожди начнутся в регионе в субботу, 21 июля, и продлятся до 23:00. Сила ветра при этом будет достигать 12–17 м/с.

При этом в прогнозе на воскресенье МЧС указали на возможность дождей и ветра скоростью 15 м/с, отметив, что непогода может вызвать чрезвычайные ситуации не выше «локального и местного уровня».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что на выходных 21–22 июля в Москве ожидается жаркая погода с кратковременными дождями — температура воздуха будет достигать 30 градусов.