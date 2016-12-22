Жительница Екатеринбурга пожаловалась на таксиста после травмы руки

Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию на водителя такси, который, как она утверждает, высадил компанию молодых людей и нанес травму одной из девушек, потому что у него не было сдачи. Об этом сообщает местный портал Е1 со ссылкой на мать пострадавшей.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе около полуночи. Компания из двух молодых людей и трех девушек в возрасте 18–19 лет вызвала машину через сервис «Яндекс.Такси». После прибытия в пункт назначения выяснилось, что у водителя нет сдачи с купюры номиналом 1 тыс. руб.

«Его это очень взбесило, он покрыл их [пассажиров] матом <...>. Он заблокировал двери автомобиля, вывез их на Кольцовскую трассу на несколько километров от пункта назначения, где выкинул из машины и уехал», — сказала собеседница издания.

По словам женщины, когда водитель вытаскивал ее дочь из машины, она упала на асфальт и получила травму руки.

В полиции по этому инциденту проводится проверка, отмечает Е1.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси», 13 июля в службу поддержки действительно поступила такая жалоба на водителя. Со слов водителя, ситуация выглядела по-другому, добавили в пресс-службе, не уточнив детали.

«Мы рекомендовали клиенту обратиться в полицию. Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо», — сказано в комментарии «Яндекс.Такси».