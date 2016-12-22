СБУ задержала планировавшего взорвать поезд из гранатомета диверсанта

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Харькове диверсанта из самопровозглашенной Донецкой народной республики, планировавшего выстрелить в грузовой поезд из противотанкового гранатомета, сообщается на сайте ведомства.

«Злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС (Операция объединенных сил)», — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что диверсант координировал свои действия «через популярный мобильный мессенджер». У мужчины изъяли гранатомет РПГ-22, четыре боевые гранаты Ф-1 и одну РГД-5. В ведомстве сообщили, что в 2002 году злоумышленник получил 14 лет исправительной колонии за убийство.

По факту его планов обстрелять грузовой поезд было возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. В ведомстве планируют обратиться в суд с просьбой арестовать мужчину.