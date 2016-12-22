СБУ задержала планировавшего взорвать поезд из гранатомета диверсанта
Общество, 16:46
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СБУ задержала планировавшего взорвать поезд из гранатомета диверсанта
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Харькове диверсанта из самопровозглашенной Донецкой народной республики, планировавшего выстрелить в грузовой поезд из противотанкового гранатомета, сообщается на сайте ведомства.
«Злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС (Операция объединенных сил)», — говорится в сообщении.
По факту его планов обстрелять грузовой поезд было возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. В ведомстве планируют обратиться в суд с просьбой арестовать мужчину.