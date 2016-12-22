СМИ сообщили о гибели двух человек в ДТП на парковке автосалона в Москве
Общество, 16:08
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СМИ сообщили о гибели двух человек в ДТП на парковке автосалона в Москве
Два человека погибли и еще двое пострадали после того, как автомобиль протаранил несколько машин на парковке автосалона в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, происшествие произошло в автосалоне на 29-м км МКАД. Согласно предварительным данным, автомобиль протаранил парковку на большой скорости, водитель и пассажир погибли.
Издание «МК» рассказало, что погибшими оказались 30-летний мужчина и 24-летняя женщина. Источник этой информации не уточняется.