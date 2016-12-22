Водитель и двое пассажиров такси погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

Три человека погибли, после того как машина такси Hyundai врезалась в фонарный столб на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Авария произошла около 05:00 мск напротив дома №12 по улице Ташкентская. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира. Полиция ведет расследование инцидента, причины аварии устанавливаются.
Накануне автобус врезался в мачту освещения на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы, пострадали три человека. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших госпитализировали, один из них находился в состоянии средней степени тяжести, двое других — в удовлетворительном.