Полиция узнала о двух россиянках среди жертв ДТП с маршруткой на Украине

На Украине в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Житомирской области погибли 10 человек, среди которых двое граждан России, а именно женщина и девочка. Об этом сообщается на сайте украинской Национальной полиции.

Среди погибших восьмилетняя девочка из России, 34-летняя россиянка, 16-летний мальчик из Житомирской области и гражданин Грузии 1962 года рождения.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в пятницу, 20 июля, на 127-м км шоссе Киев — Чоп около села Глибочици. По предварительным данным, водитель маршрутки, следовавший из Киева в Росно, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, за рулем которой был житель Тернопольной области. При ДТП пострадали девять человек, они были госпитализированы. Также среди пострадавших есть двое детей, а именно 11-летняя девочка и 10-летний мальчик из России. Они были госпитализированы в реанимацию. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Фото: Украинская Национальная полиция

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области, в момент ДТП в автобусе находились 20 человек, а именно водитель и 19 пассажиров. Автобус марки Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.



Обстоятельства ДТП выясняются, отмечается в сообщении полиции. Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).