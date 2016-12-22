В Челябинской области суд арестовал замминистра по делу о мошенничестве

Суд арестовал на два месяца, до 19 сентября, обвиняемого в мошенничестве на 3,8 млн руб. первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева. Об этом сообщает «РИА Новости».

Об аресте Бахаева просил следователь ФСБ. Он объяснил, что у замминистра есть заграничный паспорт и он может уехать за рубеж. Кроме того, следствие полагает, что у него есть достаточные связи, чтобы оказывать давление на свидетелей, а его преступление было совершено в составе группы, члены которой находятся на свободе. Бахаев может дать им информацию о ходе расследования и уничтожить доказательства по делу, сказал представитель правоохранительных органов во время суда.



В свою очередь, адвокат Бахаева наставил на домашнем аресте, залоге и личном поручительстве. По словам защиты, за обвиняемого поручился заместитель губернатора челябинской области Руслан Гаттаров. Говоря о залоге, адвокат сказал, что они готовы предоставить его в размере 1,5 млн руб.

Адвокат Бахаева Иван Чернаков сказал агентству Ura.ru, что обжалует решение об аресте своего подзащитного 22 или 23 июля.

Как сообщало в июле агентство «Урал-пресс», Бахаев отвечал за организацию российско-казахстанского форума в Челябинске. На организацию данного мероприятия челябинское власти потратили около миллиарда рублей. Гособвинтель в суде заявил, что дело ведется о хищении средств у этого мероприятия.

Российско-казахстанский форум проходил с 7 по 8 ноября 2017 года в Челябинске на площадках АО «КОНАР». В нем принимали участие президенты обеих стран — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Сотрудники правоохранительных органов проверяли контракт с компанией «Элефант-формат», которая принадлежит вице-спикеру Общественной палаты области Михаилу Смирнову.

Антон Бахаев стал заместителем министра экономического развития Челябинской области в 2015 году, в 2018-м — первым замглавы ведомства.​ В марте он стал главой объединенной дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.