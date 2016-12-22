СМИ сообщили о задержании замглавы Минэкономразвития Челябинской области

Задержание, как указывает местный телеканал 31tv.ru, могло быть связано с подготовкой к форуму Россия-Казахстан, за который отвечал именно Антон Бахаев. На мероприятие, по данным канала, власти потратили около миллиарда рублей

Антон Бахаев (Фото: mineconom74.ru)

Сотрудники местного управления ФСБ задержали в Челябинске первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах региона сообщают местное информационное агентство «Урал-пресс», а также телеканал 31tv.ru.

Силовики, как указали «Урал-пресс» в пресс-службе местного управления ФСБ, уже возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. «В настоящий момент силовики проводят оперативно-следственные мероприятия. Проводятся обыски», — добавили в спецслужбе, не указав однако, является ли Бахаев фигурантом этого производства.

Сотрудников ФСБ, как пояснил агентству один из источников, интересует документация и расходование финансовых средств, которые связаны с проведением российско-казахстанского форума в Челябинске. Это мероприятие состоялось в городе в начале ноября прошлого года. Участие в нем, в том числе, приняли президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Бахаев, как указывает «Урал-пресс», был ответственным за организацию этого форума. На мероприятие местные власти, по информации 31tv.ru, потратили около миллиарда рублей.

На случившееся, по информации местного агентства новостей chelyabinsk.ru, уже отреагировал губернатор региона Борис Дубровский. «Я очень сожалею о произошедшем. Считаю правильным воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия», — привел его слова пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

В Следственном комитете, как отмечает агентство, от комментариев воздержались. Пресс-секретарь Бахаева, по данным 31tv.ru, узнала о задержании своего руководителя от журналистов.

Заместителем министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев был назначен в 2015 году. В 2018-ом он стал первым замглавы ведомства.​ В марте того же года чиновник возглавил объединенную дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые планируется провести в Челябинске в 2020 году.

В ближайшее время местные власти примут «комплекс управленческих решений», чтобы обеспечить в связи с произошедшим продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры Челябинска к этим мероприятиям, отметил глава региона.