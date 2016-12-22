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Ученый прокомментировал доклад о природных катаклизмах на востоке России
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Ученый прокомментировал доклад о природных катаклизмах на востоке России
Общество, 14:06
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Ученый прокомментировал доклад о природных катаклизмах на востоке России

Глобальное изменение климата действительно приводит к увеличению экстремальных событий, не только на востоке России, и антропогенный фактор играет в этом важную роль. Так директор Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН Игорь Мохов прокомментировал в беседе с РБК доклад об антропогенном влиянии на изменение климата, опубликованный в журнале Science.

«Давно говорится, что глобальное потепление приводит к увеличению многих экстремальных событий. В частности, осадков, и не только на востоке России или в Монголии. В разных регионах это по-разному проявляется, но это так», — отметил Мохов.

По словам климатолога, значительные колебания температуры в России связаны с тем, что страна находится в высоких широтах, а также со снежным покровом — из-за отражения солнечных лучей происходят резкие изменения радиационного баланса, что в свою очередь влияет на температурные отклонения.

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Общество

Мохов подчеркнул, что при потеплении увеличивается температура в в большей степени в высоких широтах, чем в экваториальных. «При потеплении влагоемкость атмосферы увеличивается, но переноситься влага может не так эффективно. В результате — где-то избыточные осадки, где-то недостаток, значит, засушливость. Это эффект вот таких глобальных изменений климата», — пояснил он.

По словам ученого, «без антропогенного фактора нельзя объяснить современные погодные тенденции». «Согласно докладу межправительственной группы экспертов, были сделаны выводы, что с 1950-х годов больше 50% — это вклад антропогенных факторов в изменение климата», — подчеркнул он.

По его словам, Северное полушарие в целом более изменчивое по климату, чем Южное, даже по естественным факторам. «В Северном больше изменчивость, это связано с положением континентов и океанов», — пояснил Мохов.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Science, было проведено группой ученых из США. Они проанализировали данные спутниковых наблюдений за 38 лет, а также изучили несколько моделей, которые описывают состояние климата до и после промышленной революции. Как отмечает «РИА Новости», авторы работы, в частности, пришли к выводу, что антропогенное глобальное потепление может привести к усилению частоты и силы природных катаклизмов на востоке России и в Монголии. ​

Теги: изменение климата
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