Черчесов отказался отвечать на вопрос о дальнейшей работе со сборной

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не ответил на вопрос, хочет ли он продолжить работать с российскими футболистами и обсуждали ли с ним продление контракта. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», — заметил Черчесов.



Станислав Черчесов заключил договор с Российским футбольным союзом. Его срок истекает 31 июля. Во время чемпионата мира по футболу сборная России вышла в четвертьфинал. Российские футболисты обыграли Саудовскую Аравию, Египет, но проиграли уругвайцам. В 1/8 финала россияне также выиграли у Испании, но в 1/4 уступили сборной Хорватии. Победителями чемпионата мира стали французские футболисты.



Комментируя итоги выступления российской сборной, Черчесов сказал, что ее результат огорчает, потому что с моральной точки зрения чемпионат завершился для российских футболистов на мажорной ноте. Он пояснил, что спорт — это титулы, а титула у россиян нет. «Поэтому здесь, конечно, мы огорчены», — сказал тренер.