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Черчесов рассказал об огорчении от результата сборной России на ЧМ
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Черчесов рассказал об огорчении от результата сборной России на ЧМ
ЧМ-2018, 11:54
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Черчесов рассказал об огорчении от результата сборной России на ЧМ

Результат, который показала сборная России по футболу на чемпионате мира, огорчает, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов, сообщает ТАСС.

Он считает, что с моральной точки зрения турнир завершился для сборной на мажорной ноте. «Все-таки спорт — это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены», — поделился Черчесов.

Главный тренер считает, что футбол объединил людей.

«Народ объединился вокруг нашей сборной — это одна сторона. Но если эта задача выполнена, то вторая — не до конца. Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но, как вы видели, это ни о чем не говорит», — заявил Черчесов.

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На чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала. На групповом этапе команда обыграла Саудовскую Аравию и Египет, уступив Уругваю. В 1/8 финала Россия победила Испанию. В 1/4 хозяева турнира проиграли хорватам.

Финальный матч ЧМ состоится 15 июля в «Лужниках». За титул чемпионов поборются сборные Франции и Хорватии.

Теги: Станислав Черчесов , ЧМ по футболу
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