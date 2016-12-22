Жертвами ДТП с маршруткой в Житомирской области стали 11 человек
Общество, 13:23
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Жертвами ДТП с маршруткой в Житомирской области стали 11 человек
При столкновении маршрутки Mercedes Sprinter с грузовиком DAF в Житомирской области погибли 11 человек, среди которых один ребенок. Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).
В результате аварии погибли водитель маршрутного автобуса и 10 пассажиров. Еще 10 пассажиров, включая одного ребенка, получили травмы.
Пострадавшие доставлены в больницы Житомира.
ДТП произошло 20 июля в 10:45 в селе Глыбочица на 127-м км трассы Киев — Чоп. Маршрутка ехала из Киева в Ровно. Большегруз стоял на обочине дороги.
На месте автоаварии работают 11 человек личного состава подразделений спасательной службы и три единицы пожарно-спасательной техники.