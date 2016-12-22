Избранный лидер Мексики отказался пойти на саммит Тихоокеанского альянса

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не сможет принять участие в саммите Тихоокеанского альянса в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта, потому что официально не подтверждено, что он выиграл выборы. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет Excelsior.

«Меня не будет в Пуэрто-Вальярта, потому что подтверждение, что я избран президентом задерживается, и я не могу пойти на официальную церемонию», — сказал Обрадор. Он отметил, что его пригласил на саммит президент Перу Мартин Вискарра. Избранный мексиканский лидер добавил, что ему необходимо юридическое подтверждение избрания президентом.



Однако, Обрадор подтвердил, что в Мексику прибудет глава МИД Канады Христя Фриланд. Она встретится с мексиканским правительством, где будет обсуждаться вопрос о Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА).

Лопес Обрадор был избран президентом Мексики по итогам президентских выборов, которые прошли 1 июля. За него проголосовали 53,17% избирателей. Инаугурация Обрадора назначена на 1 декабря.

Тихоокеанский Альянс — это торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны, а именно Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Он был основан 28 апреля 2011 года.