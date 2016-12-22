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Избранный лидер Мексики отказался пойти на саммит Тихоокеанского альянса
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Избранный лидер Мексики отказался пойти на саммит Тихоокеанского альянса
Политика, 08:57
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Избранный лидер Мексики отказался пойти на саммит Тихоокеанского альянса

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не сможет принять участие в саммите Тихоокеанского альянса в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта, потому что официально не подтверждено, что он выиграл выборы. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет Excelsior.

«Меня не будет в Пуэрто-Вальярта, потому что подтверждение, что я избран президентом задерживается, и я не могу пойти на официальную церемонию», — сказал Обрадор. Он отметил, что его пригласил на саммит президент Перу Мартин Вискарра. Избранный мексиканский лидер добавил, что ему необходимо юридическое подтверждение избрания президентом.

Однако, Обрадор подтвердил, что в Мексику прибудет глава МИД Канады Христя Фриланд. Она встретится с мексиканским правительством, где будет обсуждаться вопрос о Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА).

Лопес Обрадор был избран президентом Мексики по итогам президентских выборов, которые прошли 1 июля. За него проголосовали 53,17% избирателей. Инаугурация Обрадора назначена на 1 декабря.

Тихоокеанский Альянс — это торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны, а именно Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Он был основан 28 апреля 2011 года.

Североамериканское соглашение о свободной торговле было подписано между США, Канадой и Мексикой и вступило в силу в 1994 году. Трамп критиковал НАФТА и утверждал, что оно помогает мигрантам приезжать в Соединенные Штаты, чтобы получить там работу. Американский президент заявлял, что Вашингтон планирует выйти из соглашения, если оно не будет пересмотрено. «Соединенные Штаты согласятся на честную сделку или ее не будет вообще», — заявлял Трамп.
Теги: Мексика , саммит , Выборы
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