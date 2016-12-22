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Блогера Мэддисона внесли в базу данных «Миротворца»
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Блогера Мэддисона внесли в базу данных «Миротворца»
Украинский кризис, 07:54
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Блогера Мэддисона внесли в базу данных «Миротворца»

Российский блогер Илья Давыдов, известный как Илья Мэддисон, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте центра.

В «Миротворце» называют блогера провокатором и «украинофобом». Кроме того, создатели сайта считают, что Давыдов распространяет антиукраинскую пропаганду.

​В 2017 году против Мэддисона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за видеозаписи «Шутка про Коран», которая была снята в 2012 году. В СК полагали, что этот материал содержит действия и высказывания, которые направлены на унижение человека по религиозному признаку. Сам блогер утверждал, что ему поступали угрозы от мусульман, которые были недовольны роликом. Давыдов сообщал, что из-за этого он закрыл свои аккаунты в социальных сетях и скрывался. В марте 2017 году суд Грозного признал экстремистским ролик «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах», и он был внесен в Федеральный список экстремистских материалов.

Сайт «Миротворец» работает с 2014 года в рамках организации «Народный тыл», которая помогает военным, принимавшим участие в конфликте в Донбассе. В его базу данных включена информация, о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, деятелях культуры и других гражданах, которых модераторы сайта считают «изменниками родины». В его базу попали, в том числе Юрий Стоянов, Игорь Лифанов, Гоша Куценко и Константин Хабенский.

Теги: «Миротворец» , Илья Мэддисон , конфликт в Донбассе
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