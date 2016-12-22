Трамп вновь призвал наказывать футболистов за неуважение к гимну США

Американский лидер Дональд Трамп призвал руководство Национальной футбольной лиги (NFL) дисквалифицировать футболистов за неуважение к гимну США, во время исполнения которого игроки встают на одно колено. Об этом он написал в своем Twitter.

«Дискуссии о национальном гимне во время игр NFL продолжаются — не могу в это поверить! Разве в соглашении не указано, что игроки должны стоять, положив руку на сердце? Комиссионер NFL должен выразить свою позицию [по этому вопросу]», — написал Трамп. Он предложил дисквалифицировать на одну игру футболистов, встающих на одно колено при исполнении национального гимна, при повторном нарушении игрока следует отстранить от матчей на сезон или лишить зарплаты.

Футболисты с 2016 года начали устраивать акции протеста против отношения полиции к афроамериканцам на матчах — во время исполнения гимна США они поднимали вверх кулаки или вставали на одно колено.

В сентябре 2017 года Трамп призвал владельцев команд NFL увольнять игроков, отказывающихся стоять при исполнении гимна. Он также запустил хештег «Постоим за наш гимн» (#StandForOurAnthem).

Вице-президент США Майк Пенс в октябре 2017 года покинул матч между командами «Индианаполис Колтс» — «Сан-Франциско Форти Найнерс» из-за акции протеста футболистов. Он объяснил, что, как и Трамп, не может мириться с неуважением «наших солдат, нашего флага или нашего гимна».