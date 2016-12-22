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Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР
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Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР
Политика, 05:00
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Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР

Американский лидер Дональд Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Этот закон призывает содействовать соблюдению прав и свобод человека в Северной Корее», — приводятся слова президента США на сайте. В сообщении указывается, что в документе приведены новые положения, отсутствовавшие в предшествующем законе. Так, согласно поправкам, Трамп сможет формировать соответствующую политику США по соблюдению прав человека в КНДР и проводить переговоры с иностранными властями и международными организациями по этому вопросу.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Фоторепортаж Еще 5 фото
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В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча глав США и КНДР. Во время саммита Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились способствовать установлению мира на Корейском полуострове.

Теги: Дональд Трамп , КНДР , Ким Чен Ын , права человека
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