Американский лидер Дональд Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Этот закон призывает содействовать соблюдению прав и свобод человека в Северной Корее», — приводятся слова президента США на сайте. В сообщении указывается, что в документе приведены новые положения, отсутствовавшие в предшествующем законе. Так, согласно поправкам, Трамп сможет формировать соответствующую политику США по соблюдению прав человека в КНДР и проводить переговоры с иностранными властями и международными организациями по этому вопросу.
В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча глав США и КНДР. Во время саммита Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились способствовать установлению мира на Корейском полуострове.