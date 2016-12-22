Число жертв крушения плавающего автобуса в Миссури увеличилось до 13

Число погибших в результате крушения туристического автобуса-амфибии на озере Тайбл Рок в штате Миссури увеличилось до 13 человек, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на патрульную службу штата.

Там рассказали, что всего на борту был 31 человек — два члена экипажа и 29 пассажиров. При этом четверых из них до сих пор не нашли. Свои соболезнования семьям и близким погибших уже выразил президент США Дональд Трамп.

В спасательные службы информация об инциденте поступила 19 июля в 19:00 по местному времени (3:00 мск 20 июля). В результате ЧП семь человек пострадали, состояние двоих из них врачи оценивают, как тяжелое.

По словам сотрудника метеорологической службы Стива Линдерберга, скорость ветра в районе аэропорта, который находится рядом с озером, достигала 28 м/c.