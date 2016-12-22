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Минприроды пообещало рассмотреть проект о стратегически важных медведях
Общество, 00:23
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Минприроды пообещало рассмотреть проект о стратегически важных медведях

В Минприроды рассмотрят подготовленный ФСБ России проект постановления правительства, в котором бурые и гималайские медведи, а также кабарга (оленевидное животное. — РБК) указываются как стратегически важный ресурс из-за сокращения их численности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Документ поступил на согласование в Минприроды и будет рассмотрен специалистами в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе министерства. В пояснительной записке ФСБ отмечает, что для медведей также требуются особые меры правовой защиты из-за высокой востребованности животных на нелегальных рынках за рубежом.

В ФСБ предложили наказывать браконьеров по ст. 226.1 УК РФ за контрабанду медведей. По словам замначальника управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генпрокуратуры Георгия Авагумяна, с 2015 года численность бурых медведей в России уменьшилась с 225 до 143 тыс. особей. По его словам, причиной уменьшения числа животных стала нелегальная охота в Сибири и на Дальнем Востоке.

Теги: Минприроды , Медведь , ФСБ России , природные ресурсы
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