Минприроды пообещало рассмотреть проект о стратегически важных медведях

В Минприроды рассмотрят подготовленный ФСБ России проект постановления правительства, в котором бурые и гималайские медведи, а также кабарга (оленевидное животное. — РБК) указываются как стратегически важный ресурс из-за сокращения их численности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Документ поступил на согласование в Минприроды и будет рассмотрен специалистами в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе министерства. В пояснительной записке ФСБ отмечает, что для медведей также требуются особые меры правовой защиты из-за высокой востребованности животных на нелегальных рынках за рубежом.

В ФСБ предложили наказывать браконьеров по ст. 226.1 УК РФ за контрабанду медведей. По словам замначальника управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генпрокуратуры Георгия Авагумяна, с 2015 года численность бурых медведей в России уменьшилась с 225 до 143 тыс. особей. По его словам, причиной уменьшения числа животных стала нелегальная охота в Сибири и на Дальнем Востоке.