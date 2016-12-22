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В ФСБ предложили сделать медведей стратегически важным ресурсом
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В ФСБ предложили сделать медведей стратегически важным ресурсом
Общество, 17:00
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В ФСБ предложили сделать медведей стратегически важным ресурсом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предложила включить в список стратегически важных ресурсов и товаров бурых и гималайских медведей, чтобы ужесточить ответственность за их контрабанду. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В качестве таких стратегически важных товаров и ресурсов проектом постановления предлагается определить все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарги с учетом их высокой востребованности на нелегальных зарубежных рынках», — говорится в документе.

Таким образом, за контрабанду медведей предлагается установить ответственность по ст. 226.1 УК России, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, если преступление совершил один человек, и до 12 лет, если действовала организованная группа.

Теги: ФСБ России , медведи , законопроект
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