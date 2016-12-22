PR-директор «Яндекса» Очир Манджиков покинет свой пост

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков покинет свой пост с 1 августа. Об этом он сообщил порталу Vc.ru.

По словам Манджикова, он останется в «Яндексе», не уточнив, на какой должности. Он отметил, что думал об уходе из компании с осени 2016 года, но окончательное решение было принято в мае 2017 года.

«Когда приходил в «Яндекс» в уже далеком 2009 году, думал, что «оттарабаню три-четыре года, потому что умные книжки по карьере так советуют, и пойду дальше». Но нет, «Яндекс» оказался больше, чем просто страничка в интернете», — сказал он.

Манджиков закончил МГИМО, работал руководителем пресс-службы группы компаний Divizion, в 2006-2008 годах занимал должность пресс-секретаря «Евросети», затем стал руководителем отдела корпоративных коммуникаций в МТС.