Посольство Украины сообщило о выделении Киеву $200 млн от США на оборону

Вашингтон решил выделить Киеву $200 млн по линии Пентагона для усиления безопасности и обороны страны в 2018 году. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
Выделенные средства будут потрачены на предоставление Украине военной техники и снаряжения, оборудования, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также на «услуги военного назначения». Принятое решение по финансированию Киева «свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии», указали в украинской дипмиссии.
«Соответствующие структуры Минобороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказания услуг для оборонного сектора Украины», — добавили в посольстве.
В мае палата представителей конгресса США одобрила выделение $250 млн для военной помощи Украине в 2019 году. Из них $50 млн потратят на поставку вооружения для ВСУ. В марте в США был принят закон о бюджете на остаток финансового 2018 года объемом $1,3 трлн, в котором на укрепление безопасности Украины было выделено $620 млн. Из них $200 млн Киеву предоставят по линии Пентагона, еще $420,7 млн — по линии Госдепартамента.