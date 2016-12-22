Александр Мамут вернулся к управлению Rambler Group

Компания Rambler Group перешла под руководство управляющего комитета, в который вошел предприниматель Александр Мамут, вышедший из управления Rambler &Co в 2015 году, сообщили в пресс-службе компании.
«Комитет будет осуществлять координацию ключевых бизнес-направлений компании с целью реализации запланированной стратегии интеграции и развития группы», — рассказали в Rambler Group. Генеральный директор Rambler Group Роман Линин покинул компанию.
Кроме Мамута в состав вошли исполнительный директор фонда A&NN Надежда Ермакова, глава направления инвестиций и стратегии компании Рафаэль Абрамян и акционер Екатерина Лапшина. В пресс-службе уточнили, что сформированный управляющий комитет будет взаимодействовать с лидерами основных бизнес-направлений компании.
Кроме того, исполнительным директором управления объединенными киносетями стал Алексей Васянин, ранее возглавлявший команду сервиса «Рамблер/касса».
Мамут стал гендиректором Rambler &Co в апреле 2014 года, но в 2015 году ушел с этого поста.