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Киев вызвал посла Италии из-за слов главы МВД о «фальшивом» Евромайдане
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Киев вызвал посла Италии из-за слов главы МВД о «фальшивом» Евромайдане
Политика, 20:38
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Киев вызвал посла Италии из-за слов главы МВД о «фальшивом» Евромайдане
Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Майдан 2014 года на Украине «фейковой революцией» и заявил о праве России на Крым. В Киеве вызвали итальянского посла, чтобы прояснить позицию Рима
Маттео Сальвини (Фото: Tony Gentile / Reuters)

МИД Украины вызвал итальянского посла из-за того, что глава МВД Италии Маттео Сальвини сравнил легитимность референдума в Крыму с законностью Майдана, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Киев осудил позицию Сальвини и заявил, что в его словах «ставится под сомнение суверенитет и территориальная целостность Украины». В МИДе страны считают, что его позиция не соответствует фактам и противоречит принципам и нормам международного права.

Вице-премьер Италии рассказал о планах по снятию санкций против России
Политика

В интервью The Washington Post (WP) Сальвини спросили, почему он выступил за снятие санкций с России и уточнили его позицию по статусу Крыма. В ответ глава МВД Италии сказал, что полуостров перешел в состав другого государства по итогам референдума.

Журналист WP заявил, что во время голосования на полуострове были российские солдаты, и спросил Сальвини: «Какой референдум это был?» Итальянский политик предложил сравнить его с «фальшивой революцией» на Украине, которую, по его словам, «финансировали иностранные державы — подобно революциям во время «арабской весны». «Есть ряд исторически российских зон с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», — добавил Сальвини.

16 июля на пресс-конференции в Москве Сальвини пообещал, что Италия планирует выступить за снятие санкций против России.

Автор: Константин Нагаев.
Теги: Италия , Украина , Посол
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