Путин пообещал обсудить с ФИФА проведение женского ЧМ в России

Президент России Владимир Путин в беседе с волонтерами ЧМ-2018 в Калининграде допустил, что в будущем в стране пройдет чемпионат мира по футболу среди женщин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«В целом, почему нет? Будем развивать женские виды спорта, те, которые раньше женскими не являлись. И в хоккей девчонки играют здорово, все лучше и лучше, и в футбол. Конечно, будем обсуждать это с ФИФА», — ответил Путин на вопрос волонтера.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Российской команде впервые в истории удалось выйти в четвертьфинал соревнования, а чемпионом стала сборная Франции.

Следующий чемпионат мира по футболу среди женщин в 2019 году примет Франция.