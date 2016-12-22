Черчесов взял в Калининграде автограф у Путина
Общество, 19:25
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Черчесов взял в Калининграде автограф у Путина
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял автограф у президента Владимира Путина, посетившего стадион «Калининград». Видео опубликовал в своем Twitter журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
«Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?» — сказал Черчесов, получив автограф.
Стадион «Калининград», построенный специально для матчей чемпионата мира по футболу, был открыт в 2018 году. В ходе мундиаля он принял четыре матча.На чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала. На групповом этапе команда обыграла Саудовскую Аравию и Египет, но уступила Уругваю. Также россияне обыграли в 1/8 финала сборную Испании. В 1/4 сборная России проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти и завершила выступление на турнире. Черчесов заявил, что огорчен результатом российской команды.