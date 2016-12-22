Украинским борцам отказали в призовых за медали турнира в России

Украинские дзюдоисты, получившие бронзу на чемпионате Европы в Екатеринбурге, не получат призовых, рассказал на своей странице в Facebook Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Он отметил, что поездку спортсменов «самовольно» оплатила Федерация дзюдо Украины. «Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансировало и финансировать подобные вояжи в страну-агрессора за счет средств налогоплательщиков», — написал Жданов.
По его словам, власти страны не будут платить дзюдоистам призовые, а их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий. Министр подчеркнул, что ответственность лежит на федерации, спортсменах и тренерах, поскольку они поехали в Россию «осознавая все возможные риски и последствия».
Командный чемпионат Европы по дзюдо прошел в Екатеринбурге 18 июля. Россия и Украина разделили на нем третье место.