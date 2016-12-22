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Facebook и Twitter запустили совместный проект с Google и Microsoft
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Facebook и Twitter запустили совместный проект с Google и Microsoft
Технологии и медиа, 16:59
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Facebook и Twitter запустили совместный проект с Google и Microsoft

Владеющие одноименными социальными сетями компании Facebook и Twitter объявили о запуске совместного проекта Data Transfer Project с IT-компаниями Google и Microsoft. Целью проекта является обеспечение переносимости данных из одного сервиса в другой. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах перечисленных компаний.

Согласно информации на сайте проекта, Data Transfer Project был образован в 2017 году для того, чтобы сервисам было проще передавать данные друг другу, а пользователи могли контролировать этот процесс. На данный момент среди организаторов проекта на сайте указаны компании Facebook, Google, Microsoft и Twitter.

Под перемещением подразумевается возможность потребовать от провайдера удаления своих данных из одного сервиса и их защищенная передача другому, говорится в White paper (меморандуме) проекта. Речь идет о таких данных как фотографии, почта, контакты, календари и задачи.

Как говорится в сообщении Google, в том числе этот проект связан с необходимостью соответствовать Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который вступил в силу в Европейском союзе 25 мая этого года. В частности, в GDPR есть требование о возможности переноса данных.

Пока проект находится на ранней стадии разработки, отмечается в сообщении Facebook. Сейчас чтобы перенести свои данные из одного сервиса в другой пользователю нужно знать свой ключ API (application programming interface, программный интерфейс приложения) и следовать инструкциям, ссылки на которые размещены на сайте проекта.

Теги: Facebook , Twitter , Google , Microsoft
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