Прокладка газопровода к «Северному потоку-2» обойдется в 90 млрд руб.

Компания «Газпром» планирует заключить контракты на строительство на северо-западе России газотранспортных мощностей для поставки газа в «Северный поток-2» на общую сумму 90,8 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на закупочные материалы компании.

Отмечается, что «Газпром» сделал три закупки у подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ в рамках стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец — КС «Славянская», которая направлена на расширение сети газопроводов, прежде всего для подачи газа в «Северный поток-2».

Первым контрактом с начальной (максимальной) стоимостью 35,96 млрд руб. предусматривается строительство участка первой нитки в составе стройки, вторым (с максимальной стоимостью 47,6 млрд руб.) — строительно-монтажные работы на участке второй нитки на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) участка КС «Волховская» — КС «Славянская» и на цифровых радиорелейных линиях связи на участке КС «Славянская» — Колпинское ЛПУ.

В рамках третьего контракта стоимостью 7,2 млрд руб. необходимо выполнить строительно-монтажные работы на участке первой, второй, третьей и четвертой нитки в составе стройки. В соответствии с документами срок исполнения по трем контрактам — февраль 2021 года.

В июне стало известно, что Nord Stream 2 AG, контролирующая строительство «Северного потока-2», получила почти все трубы для строительства газопровода. Длина каждой трубы составляет 12 м, вес — 24 т.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию, которые идут по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км.