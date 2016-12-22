В МЧС сообщили о 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в Минераловодском округе Ставропольского края пострадали 12 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Трое детей и девять взрослых [пострадали]. Погибших нет. Это Минераловодский городской округ, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей», — заявили в ведомстве.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС, авария произошла на 348-м км трассы «Кавказ». Микроавтобус Mercedes, следовавший из Москвы в Баку, столкнулся с автомобилями Ford и Lada, после чего перевернулся.
16 июля в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Ростовской области погиб двухлетний ребенок. Причиной аварии могло стать то, что водитель Ford уснул за рулем.