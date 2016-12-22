В Киеве заявили о подготовке к «восстановлению суверенитета» в Донбассе

Все подразделения МВД Украины готовятся к «восстановлению государственного суверенитета Украины» во «временно оккупированных» Донецкой и Луганской областях страны, заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян на коллегии администрации Государственной пограничной службы.Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Он отметил, что «когда начнется процесс» значительное количество работы придется на Госпогранслужбу для восстановления контроля над границей. «Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины», — добавил Троян.
В конце апреля 2018 года Киев объявил о завершении шедшей с 2014 года антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, объяснив, что армия выполнила свои функции по борьбе с «террористами». На смену этой операции пришла Операция объединенных сил (ООС). В ее функции входит «сдерживание» и «отражение российской агрессии».
Согласно принятому в январе Верховной Радой закону о «реинтеграции Донбасса» Россия названа «агрессором» и ответственной за жертвы и разрушения в регионе. Киев также призывает к вводу международных миротворцев в Донбасс и передаче контроля над российско-украинской границей. Москва допускает появление миротворцев на юго-востоке Украины, однако не считает себя стороной конфликта и призывает украинские власти к переговорам непосредственно с руководством непризнанных ДНР и ЛНР.