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Порошенко призвал «опечатать» границу с Россией
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Порошенко призвал «опечатать» границу с Россией
Политика, 09 июл, 23:25
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Порошенко призвал «опечатать» границу с Россией
По мнению президента Украины, Москва должна согласиться на размещении миротворцев на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе на границе с Россией
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA-EFE)

Кремль должен согласиться на развертывание миротворческой операции под эгидой ООН на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе на участке украинско-российской границы, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Я считаю, что единственный способ изменить ситуацию — опечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы с государством-агрессором и обеспечить выполнение минских соглашений», — приводит слова Порошенко официальный сайт украинского президента.

Порошенко также отметил, что Евросоюз укрепил свою роль как гаранта суверенитета и территориальной целостности Украины.

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика

Ранее украинский лидер назвал развертывание миротворческой миссии на территории Донбасса главной задачей для восстановления мира и заявил, что это станет тестом для Москвы на правдивость ее намерений.

Российский президент Владимир Путин в прошлом году поддержал идею о введении в Донбасс миротворцев ООН. По его мнению, миссию нужно разместить на линии разграничения. Киев требует разместить миротворцев и на границе самопровозглашенных республик с Россией.

В конце апреля власти Украины завершили Антитеррористическую операцию (АТО) на территории непризнанных республик, сменив ее на Операцию объединенных сил (ООС), при которой командование всеми силами ведет единый оперативный штаб.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: ДНР и ЛНР , Петр Порошенко , миротворцы ООН
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