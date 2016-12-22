Порошенко призвал «опечатать» границу с Россией

По мнению президента Украины, Москва должна согласиться на размещении миротворцев на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе на границе с Россией

Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA-EFE)

Кремль должен согласиться на развертывание миротворческой операции под эгидой ООН на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе на участке украинско-российской границы, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Я считаю, что единственный способ изменить ситуацию — опечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы с государством-агрессором и обеспечить выполнение минских соглашений», — приводит слова Порошенко официальный сайт украинского президента.

Порошенко также отметил, что Евросоюз укрепил свою роль как гаранта суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее украинский лидер назвал развертывание миротворческой миссии на территории Донбасса главной задачей для восстановления мира и заявил, что это станет тестом для Москвы на правдивость ее намерений.

Российский президент Владимир Путин в прошлом году поддержал идею о введении в Донбасс миротворцев ООН. По его мнению, миссию нужно разместить на линии разграничения. Киев требует разместить миротворцев и на границе самопровозглашенных республик с Россией.

В конце апреля власти Украины завершили Антитеррористическую операцию (АТО) на территории непризнанных республик, сменив ее на Операцию объединенных сил (ООС), при которой командование всеми силами ведет единый оперативный штаб.