МИД России ответил на протест Японии из-за линии связи на Курилах

Россия имеет полное право осуществлять любые виды экономической деятельности на Курилах, заявили РБК в департаменте информации и печати МИД России.

Ранее Япония выражала сожаление из-за прокладки Россией оптоволоконной линии до южных Курил. Планируется, что она начнет функционировать в 2019 году.

«Хотели бы в очередной раз отметить, что российский суверенитет над южными Курилами не подлежит сомнению, поэтому Россия имеет полное право осуществлять любые виды экономической деятельности на островах. Регулярно указываем на это Токио в ходе межмидовских контактов на различных уровнях», — пояснил департамент.

В департаменте уточнили, что российская сторона, как и прежде, продолжает диалог с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Японское правительство регулярно выражает протесты по поводу российской военной деятельности на южный Курилах. 17 июня власти Японии также заявили о недовоьстве по поводу ракетных учений на остовах.



Япония претендует на южные Курилы и называет их «северными территориями», «оккупированными» Россией. Острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Однако, так как между Москвой и Токио до сих пор не подписан мирный договор, статус территорий не закреплен.

В 2016 году президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать работу над мирным договором и о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах под российской юрисдикцией.

В населенных пунктах на Курильских островах слабый сигнал спутниковой связи, или нет доступа в интернет совсем. Линия связи из Южно-Сахалинска позволит обеспечить высокоскоростным интернетом около 17 тыс. жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана. Проект оценивается в 3,3 млрд руб. Его реализует «Ростелеком» в партнерстве с китайской Huawei.