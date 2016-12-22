Путин разрешил хозяевам нарезного оружия самим снаряжать патроны

Президент России Владимир Путин разрешил владельцам длинноствольного нарезного оружия, у которых есть необходимое разрешение, самим снаряжать для него патроны. Соответствующий документ российский лидер подписал в четверг, 19 июля. Закон размещен на сайте правовой информации.



Как отмечается на сайте Кремля, владельцы этого оружия смогут сами для себя производить патроны. Также закон обязывает тех, кто впервые купил огнестрельное длинноствольное оружие, кроме военных и сотрудников правоохранительных органов, пройти обучение, чтобы научиться безопасному снаряжению патронов для своего оружия. Это не касается тех, кому были выданы разрешения на ношение и хранение оружия до вступления в силу данного закона.

Также закон ограничивает продажу или передачу материалов для изготовления патронов, таких как порох, гильзы и капсюли, для тех, у кого нет разрешения на хранение и ношение такого оружия. На упаковке этих материалов должна быть размещена инструкция по их безопасному использованию для снаряжения патронов. А продавцы, которые могут продавать оружие и патроны, должны вести учет товаров, веществ и материалов и хранить соответствующие учетную документацию в течение 10 лет.

Законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «Об оружии», был принят 10 июля Государственной думой и одобрен Советом Федерации 13 июля.

Автор законопроекта, член «Единой России» Владислав Резник объяснил необходимость поправок тем, что из-за антироссийских санкций «обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию», так как повышаются цены. Он пояснил, что часто у владельцев оружия нет российских аналогов импортных патронов. Как рассказал председатель исполкома Федерации практической стрельбы Московской области Александр Попов, снаряжение патронов для нарезного оружия являлось уголовным преступлением, наказание за которое предусматривало лишение свободы от трех до пяти лет.