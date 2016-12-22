ЛУКОЙЛ заявил о планах погасить 11,82% казначейских акций

Совет директоров ЛУКОЙЛа созовет 24 августа внеочередное собрание акционеров, на котором будет обсужден вопрос о погашении 11,82% казначейских акций. Об этом говорится в сообщении компании, которое размещено на сайте раскрытия корпоративной информации.

Как отмечается в сообщении, ЛУКОЙЛ хочет погасить 100,6 млн акций, которые находятся на балансе кипрской компании Lukoil Securities, являющейся «дочкой» компании. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал ЛУКОЙЛа уменьшится до 750 млн обыкновенных акций. Акции будут куплены за 3949 тыс. руб. за штуку.

Обратный выкуп акций проходит в соответствии с новой политикой возврата капитала акционерам.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что на совете директоров был достигнут прогресс в реализации «важнейших стратегических инициатив», сообщается на сайте компании. Он пояснил, что после изучения различных вариантов погашения акций был выбран «наиболее прозрачный» и максимально соответствующий интересам акционеров». «Мы также готовимся в ближайшее время начать обратный выкуп акций компании с открытого рынка, что является важнейшей составляющей нашей новой политики возврата капитала акционерам», — сказал Алекперов.

В четверг, 19 июля, сообщалось , что киприотская Lukoil Investments, которая владела 16,57% ЛУКОЙЛа, продала 11,82% своих акций другой дочерней компании, а именно Lukoil Securities Limited. Оставшиеся 4,57% ценных бумаг Lukoil Investments передала неназванному получателю в рамках «соглашения о вкладе в имущество». Обе сделки были совершены 10 июля. По данным Московской биржи на момент совершения сделки, 16,57% ЛУКОЙЛа стоили 613,75 млрд руб.

ЛУКОЙЛ занимался скупкой собственных акций с начала 2000-х годов. Так, в период с 2010 по 2011 год компания купила 12,6% акций у одного из своих акционеров американской ConocoPhillips. Она владела 20% компании, но решила избавиться от этих ценных бумаг.